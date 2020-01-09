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  4. Sabahların ölü şehri Kilis

Sabahların ölü şehri Kilis

KİLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü iş yerlerini saat 09.00’dan önce açmıyor.

Gün içerisinde yoğun hareketliliğin yaşandığı Suriye sınırındaki Kilis, sabah saatlerinde ise sessiz ve sakin bir kente dönüşüyor.
Suriye sınırında bulunan ve Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan en önemli kapılarından olan olan Kilis’te ekonominin can damarı olan iş merkezleri ile esnafların büyük bir bölümü iş yerlerini saat 09.00’dan önce açmıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının sabah saat 08.00’de mesaiye başladığı kentte iş yerlerini geç açılması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Uluslararası ticaretin de önemli kapılarından biri olan Kilis’te vatandaşlar, kimi zaman sabahları çorba içecek lokanta dahi bulamadıklarını çektiklerini belirterek, mağduriyetin giderilmesi için esnaflara çağrıda bulundu.

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Sabah
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Öğle
12:43
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
18:59

Kilis Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Burcu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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