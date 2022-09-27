Sabancı Üniversitesinden Wilson hastaları için umut vadeden gen tedavisi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cavit Ağca'nın yürütücüsü olduğu projenin, Wilson hastalarına umut olması hedefleniyor.

Sabancı Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğretim Üyesi Cavit Ağca'nın yürütücüsü olduğu, Koç Üniversitesinden Ceyda Açılan Ayhan ve Müjdat Zeybel ortaklığında sürdürülen "Hibrit gen terapisi yaklaşımı ile bakır metabolizmasının iyileştirilmesi ve yeni bir Wilson Hastalığı tedavi metodu geliştirilmesi" başlıklı proje, TÜSEB B Grubu Ar-Ge Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cavit Ağca, proje kapsamında sundukları hibrit gen tedavisi yaklaşımıyla Wilson hastalığı ve diğer nadir hastalıkların tedavisine katkıda bulunarak, hastaların hayat kalitelerinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ağca, şunları kaydetti:

"Tasarladığımız bu yeni gen tedavisi, Wilson hastaları için bir umut ışığı olma özelliği taşıyor olacak. Proje başarıyla hayata geçirildiğinde tedavi için ömür boyu sadece tek bir doz enjeksiyon yapılması yeterli olacak. Wilson hastalığı özelinde ortaya koyacağımız strateji sadece Wilson için değil, diğer tüm gen çalışmalarına öncü olacak nitelikte. Ayrıca projemizin, gelecek süreçlerde başka gen terapisi projelerinin sunulmasına önayak olacağına ve ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların görünürlüğünü ve yaygınlığını etkileyeceğine inanıyoruz."

Dünyada her 30 bin kişide 1 görünen Wilson hastalığına yönelik proje başarıyla tamamlandığında, hastalar için kalıcı gen tedavisi prototipi oluşturulacak. Böylece hastalar, tüm yaşamları boyunca ilaç almak zorunda kalmayacak ve karaciğer nakline ihtiyaç duymayacak.

Geliştirilen yeni projeyle birçok organda bakır birikimine neden olan kalıtsal Wilson hastalığının hibrit gen teknolojisi kullanılarak tedavi edilmesi amaçlanıyor.

