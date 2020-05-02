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Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 02.05.2020 14:11 | Son Güncelleme

Saç ekiminden önce iyileşme sürecine ihtiyaç olduğundan çalışanların 7-10 gün kadar izin alması gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde 4 aşamaya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, 4 aşamayı şöyle sıraladı:“1.

Saç ekiminde 4 aşamaya dikkat

Saç ekiminden önce iyileşme sürecine ihtiyaç olduğundan çalışanların 7-10 gün kadar izin alması gerektiğini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde 4 aşamaya da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, 4 aşamayı şöyle sıraladı:
“1. aşama, operasyona hazırlık bölümüdür. Bu süreç, yaklaşık olarak bir saat sürmektedir. Hastaların fotoğraflarının çekimi, saç ekimi yapılacak bölgenin belirlenmesi, saçların 1 mm den daha kısa şekilde tıraş edilmesi ve saç köklerinin alınacağı alanın lokal anestezi kullanılarak uyuşturulması gibi faaliyetleri içermektedir.
2. aşama, belirlenen donör sahadan saç köklerinin alınmasını içermektedir. Bu süreç, yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Uyuşturulmuş olan donör sahadan, saçlarda seyrelti oluşturmadan belli aralıklarla saç kökleri alınır. Mikro motor ya da manuel punch kullanılarak, 0,7 ya da 0,8 mm lik uçlar yardımıyla saç köklerinin alımı gerçekleştirilir. Alınan saç kökleri toplanarak, +4 ile +10 C ısıda özel bir solüsyonun içinde bekletilir.
3. Bu aşama, kanalların açılma bölümüdür. Saç ekimi yapılacak alanın uyuşturulmasıyla, saç köklerinin kalınlığına ve derinliğine göre hazırlanan özel kanal açıcılar kullanılarak yapılmaktadır. Bu aşama, yani kanalların açılması, saç ekiminin en fazla önemsenmesi gereken bölümüdür. Eğer açılan kanallar, uygun açılarda ve yönlerde olursa, yapılan saç ekiminde doğal bir görünüm elde edilir. Aksi takdirde, bu doğallık sağlanamaz.
4. Bu aşama, açılmış olan kanalların içine saç köklerinin yerleştirilmesi ve işlemin tamamlanması bölümüdür. Bu aşama da, yaklaşık olarak 3 saat kadar sürmektedir. Buradan FUE tekniğiyle yapılan saç ekimi işleminin, yaklaşık olarak 6 ile 9 saat arasında sürdüğü anlaşılabilir. Bu aşamalar sırasında hastaya dinlenmesi, yemek yemesi gibi eylemler için 10-15 dakika molalar verilebilir. Operasyon tamamlandıktan sonra, saç köklerinin alındığı alan bandajla kapatılır. Bu bandaj ertesi gün çıkarılır. Operasyon bittikten sonra hafif bir ağrı olursa, ağrı kesici ve enfeksiyon riskine karşılık antibiyotik kullanımı yapılır. Ekimi yapılan saç kökleri, 7 gün içinde sağlam bir hale gelir. Bu süreçte temkinli yapılan saç yıkamalar ile kabuklanmalar temizlenir. Yıkama işlemi, avuç içi ve parmaklarla yapılmalıdır. Kesinlikle tırnaklar kullanılmamalıdır. Yeni ekilen saç kökleri, 2-3 hafta kadar uzama gösterir. Bundan sonra uzama durur ve saçlar dökülmeye başlar. Saçların bazen bir kısmı, bazen de hepsi dökülebilir. Buradaki olay aslında saçların kırılmasıdır. Saç kökleri yerinde durmaktadır. Saç kökleri birkaç hafta dinlendikten sonra, yeniden uzamaya başlar. Ön bölgedeki saçlar 6-8 ay içinde, tepe tarafında olan saçlar ise 8-12 ay içinde uzayarak, olması gerektiği hale gelir."

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