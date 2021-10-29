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  4. Saçları döküldüğü için Manchester United'a dava açıyor

Saçları döküldüğü için Manchester United'a dava açıyor

29.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.

Saçları döküldüğü için Manchester United'a dava açıyor

İngiltere Premier Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren maçta Liverpool, Manchester United'ı deplasmanda tarihi bir skorla 5-0 yendi.

Karşılaşmayı 5-0 kaybeden Manchester United, evinde Liverpool'a karşı ligdeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Bu maçın yankıları da halen devam ediyor. Bir Manchester United taraftarı, eşine az rastlanacak bir sebep yüzünden hukuki yollara başvuracak.

Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı, sinir ve stresten ötürü saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu Manchester United'a dava açacak.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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