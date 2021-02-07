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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çekti

07.02.2021 07:50 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çekti

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen kuaför çıkışı görüntülendi. Sıcak tavırlarıyla dikkat çeken Melis Sezen makyajsız haliyle de gündem oldu. Melis Sezen bu haliyle de hayranlarından tam not aldı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Bir kuaförde bakım yaptıran Sezen, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 24 yaşındaki oyuncu, "Çok ihtiyacım vardı, saçlar sette yıpranıyor. Çok iyi geldi bana" ifadelerini kullandı.

Doğal haliyle görüntülenen Melis Sezen, muhabirlerin "Bir kadın makyajlı mı olmalı yoksa makyajsız mı olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendini nasıl seviyorsa öyle... Ruhum makyajlı olmak istiyorsa makyaj yapıyorum. İstemediğimde doğal halimleyim, mutluyum. Bence insanlar doğal haliyle de mutlu" dedi.

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Melis Sezen, yılın en çok izlenen dizilerinin başında gelen Sadakatsiz'in yarattığı etkiye kendisinin de şaşırdığını anlattı.

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Profesyonel olarak Latin dansları yaptığını söyleyen Sezen dansı çok özlediğini de ifade etti. (TV100)

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