Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çekti

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen geçtiğimiz gün Levent'te görüntülendi. Bir kuaförde bakım yaptıran Sezen, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 24 yaşındaki oyuncu, "Çok ihtiyacım vardı, saçlar sette yıpranıyor. Çok iyi geldi bana" ifadelerini kullandı.

Doğal haliyle görüntülenen Melis Sezen, muhabirlerin "Bir kadın makyajlı mı olmalı yoksa makyajsız mı olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kendini nasıl seviyorsa öyle... Ruhum makyajlı olmak istiyorsa makyaj yapıyorum. İstemediğimde doğal halimleyim, mutluyum. Bence insanlar doğal haliyle de mutlu" dedi.

Melis Sezen, yılın en çok izlenen dizilerinin başında gelen Sadakatsiz'in yarattığı etkiye kendisinin de şaşırdığını anlattı.

Profesyonel olarak Latin dansları yaptığını söyleyen Sezen dansı çok özlediğini de ifade etti. (TV100)



