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Sadakatsiz'in 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin: Oynarken güçlük çekiyorum

15.11.2020 12:05 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'in 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin: Oynarken güçlük çekiyorum

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Nişantaşı'ndaydı. İlk kez sevgilisiyle görüntülenen yakışıklı oyuncu, dizide canlandırdığı Selçuk karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile görüntülendi. Tekin, canlandıracağı karakterin kadına şiddet uyguladığını ve oynarken zorlandığını ifade etti.

'İZLEYİNCE KÖTÜ OLUYORUM'

'Oynadığım karakter tabii ki izleyince kötü hissettiriyor' diyen Tarık Emir Tekin "Tabii ki izleyince kötü hissettiriyor. Partnerim Nazlı Bulum'un oynadığı 'Nil' karakterini de o halde görünce zaten içim parçalanıyor. Ben oynarken de güçlük çekiyorum fakat bunu sorumluluk olarak görüyorum" dedi.

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'Sadakatsiz'in ilk televizyon projesi olduğunu ve kendisine için bir öğrenme alanı olduğunu da anlatan Tekin "Çok keyif alıyorum çok memnunum benim ilk televizyon deneyimim. Benim için çok güzel bir öğrenme alanı oldu. Oynadığım 'Selçuk' karakteri zor bir karakter. Bayağı kadına şiddet uygulayan, Türkiye'nin de çok büyük problemi olan kadına şiddeti aslında gözlemleyebileceğimiz bir karakter. Ben de bu konuda kendimde de büyük sorumluluk hissediyorum ve elimden geldiği kadar, eğer böyle davranışı olan bir insan bunu görüyorsa ona ayna olup bir farkındalık yaratmak istiyorum" diye konuştu.

'ANNEMLE KISA FİLMDE OYNADIK'

Annesi Şevval Sam'la oyunculuk üzerine sürekli oturup konuştuklarını ve birlikte kısa bir filmde rol aldıklarını da aktaran Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz annemle oturup dizi üzerine tartışıyoruz da. Ondan da öğrendiklerim oluyor. Neslihan Yeşilyurt'la çok güzel Rental Mam adlı kısa film yaptık ve o filmde annemle birlikte oynadım. Fevkalâde de keyif aldık eğer bir dizi projesinde birlikte oynarsak keyif duyarım." (Snob Magazin)


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