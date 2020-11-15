Sadakatsiz'in 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin: Oynarken güçlük çekiyorum

'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile görüntülendi. Tekin, canlandıracağı karakterin kadına şiddet uyguladığını ve oynarken zorlandığını ifade etti.

'İZLEYİNCE KÖTÜ OLUYORUM'

'Oynadığım karakter tabii ki izleyince kötü hissettiriyor' diyen Tarık Emir Tekin "Tabii ki izleyince kötü hissettiriyor. Partnerim Nazlı Bulum'un oynadığı 'Nil' karakterini de o halde görünce zaten içim parçalanıyor. Ben oynarken de güçlük çekiyorum fakat bunu sorumluluk olarak görüyorum" dedi.

'Sadakatsiz'in ilk televizyon projesi olduğunu ve kendisine için bir öğrenme alanı olduğunu da anlatan Tekin "Çok keyif alıyorum çok memnunum benim ilk televizyon deneyimim. Benim için çok güzel bir öğrenme alanı oldu. Oynadığım 'Selçuk' karakteri zor bir karakter. Bayağı kadına şiddet uygulayan, Türkiye'nin de çok büyük problemi olan kadına şiddeti aslında gözlemleyebileceğimiz bir karakter. Ben de bu konuda kendimde de büyük sorumluluk hissediyorum ve elimden geldiği kadar, eğer böyle davranışı olan bir insan bunu görüyorsa ona ayna olup bir farkındalık yaratmak istiyorum" diye konuştu.