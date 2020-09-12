Sadece 400 ton toplanıyor, dalındayken satılıyor, 20 ülkeye ihraç ediliyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yetiştirilen, coğrafi ve iklimsel özellikler sayesinde tadı ve aroması diğer türlerden farklı olan elmalar, daha dalındayken 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Mahallesi'nde 19 yıl önce Hollanda'dan getirdiği fidanlarla elma bahçesi kuran Musa Tutar, "İyi Tarım Uygulamaları" ile yetiştirdiği meyveleri dünya pazarına sunuyor.

Gereksiz ilaç ve gübre kullanımı olmadan, yaklaşık 200 dönümlük bahçede yetiştirilen elmalar, bahçenin üzerini tamamen örten file ile dolu ve güneş yanığından korunuyor.

Karasal iklim şartlarının etkili olduğu bölgede, gece-gündüz sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı, aroması, şeker oranı ve sertliği, standartların üzerinde olan elma, renk yapısıyla da albenisini artırıyor.

Bölgede nem oranının düşük olması, elma yetiştirilen diğer birçok bölgeye göre ilaç kullanımının yarı yarıya düşmesine imkan sağlıyor.

Bahar döneminde yapılan seyreltme işlemi ile elmaların standart bir kaliteye ulaşması sağlanırken, tamamı ihraç edilen elmalar, işçiler tarafından özenle toplanıyor.