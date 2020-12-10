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Sadıkoğlu: “Gün birbirimize sahip çıkma günü”

MALATYA HABERLERİ  | 10.12.2020 16:08 | Son Güncelleme

Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafın pandemi süreci ile ayakta kalma savaşı verdiğine dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatyalı hemşerilerimiz yerel esnaf ve şirketlere sahip çıkmalı” dedi.Pandemi koşullarının üretimden ticarete, günlük yaşamdan, harcama alışkanlıklarımıza her alanda büyük olumsuzluklar yaşandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Hayatımızın ve alışkanlıklarımızın bir anda değişmesine neden olan salgın sürecinin olumsuz etkileri özellikle ticari alanda kendini derinden hissettiriyor.

Sadıkoğlu: “Gün birbirimize sahip çıkma günü”

Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafın pandemi süreci ile ayakta kalma savaşı verdiğine dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatyalı hemşerilerimiz yerel esnaf ve şirketlere sahip çıkmalı” dedi.
Pandemi koşullarının üretimden ticarete, günlük yaşamdan, harcama alışkanlıklarımıza her alanda büyük olumsuzluklar yaşandığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Hayatımızın ve alışkanlıklarımızın bir anda değişmesine neden olan salgın sürecinin olumsuz etkileri özellikle ticari alanda kendini derinden hissettiriyor. Getirilen mecburi kısıtlamalar ise esnafımızın toparlanmasına fırsat vermiyor. Ülkemizde neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın süreci ve sağlıklı ticari hayata dönemeyişimiz şehrimizdeki küçük ve orta ölçekli esnafımızın dayanma gücünü zorluyor. Bu noktada hemşerilerimizin sorumluluk alarak kendi şehrinin esnafına destek olması büyük önem taşıyor. Malatyalı hemşerilerimiz yerel esnaf ve şirketlere sahip çıkmalı” şeklinde konuştu.
Esnafa verilecek en büyük desteğin vatandaş eliyle olacağına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Yüzlerce yıllık tarihinde Ahilik, Lonca gibi köklü ticari örgütlenmeleri çıkartmış bir kültürün bakiyesi olan milletimizin, böylesine zorlu bir dönemde esnafının ayakta kalması için gerekli sorumluluğu alacağı inancındayız. Küreselleşen e-ticaret ağı ve yine büyük ölçekli dev zincir markalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafımız bir de pandemi şartlarına direnmeye çalışıyor. Binlerce hanenin geçimini sağlayan bu işletmeler hepimizin komşusu, akrabası, arkadaşı. Bu noktada vatandaşımızın, kültürümüzde bulunan dayanışma bilinci ile özellikle yereldeki küçük ve orta ölçekli esnafın yanında olmasının, harcamalarını yaparken bu konuda hassasiyet göstermesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyor, bu destek çağrımızın bizleri takip eden, sesimizin ulaştığı vatandaşımızdan karşılık bulacağına inanıyorum. Bu bilinçle bir kez daha tüm hemşerilerimi Malatya esnafının yanında olmaya, destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu: “Gün birbirimize sahip çıkma günü”

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