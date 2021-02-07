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Sadıkoğlu: “TOBB’un 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum”

07.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Sadıkoğlu: “TOBB’un 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum”

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB’un 69.

MTSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB’un 69. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Sadıkoğlu, “Yönetim Kurulunda bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum, TOBB’un 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde Malatya TSO olarak, güçlü Malatya, güçlü Türkiye ve güçlü bir ekonomi için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sadıkoğlu, “15 Mart 1950’de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952’de ilk Genel Kurulu’nu yapan ve 7 Şubat 1952’de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen çalışmalarına başlayan TOBB, bugün 69 yaşında. Yönetim Kurulunda bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum, Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde ’Güçlü Ekonomi, Güçlü Türkiye’ şiarıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Yaşadığımız her türlü ekonomik ve sosyal zorlukların karşısında her daim iş dünyasının yanında olabilmek önemli ve gurur verici bir başarıdır. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un bu başarısı biz oda ve borsalara da ilham kaynağı olmaktadır. Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde Malatya TSO olarak, güçlü Malatya, güçlü Türkiye ve güçlü bir ekonomi için çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin 69. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bu büyük ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirterek üyelerimiz ve Malatya iş dünyası adına dünden bugüne emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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