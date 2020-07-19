Sadıkoğlu, “Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Türkiye’nin Otomobilinin üretileceği TOGG Ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor” dedi.

Türkiye’nin Otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Bursa’nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Temel atma törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

"Tarihi ana şahitlik etmek büyük onur ve mutluluk"

Türkiye’nin 60 yıl önce bölünen yerli otomobil hayallerinin gerçeğe dönüştüğü günde, üretim merkezi temelinin atıldığı tarihi ana şahitlik etmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye’nin otomobili ülkemizin 60 yıllık hayaliydi. Bu hayalin gerçeğe dönüşüyor olması hepimizi gururlandırıyor. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olmam hasebiyle temel atma törenine katılım sağladım. Şunu ifade etmek isterim ki, bu tarihi ana Malatyalı hemşerilerim adına şahitlik ettim. Temeli atılan fabrika 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak ve 2022 yılının son çeyreğinde ilk otomobilin banttan inişi planlanıyor. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla senede 175 bin adet hedefiyle yola çıkıldı. 2032’ye kadar 1 milyon adet yerli otomobil üretilecek. Fabrika istihdama da ciddi katkı sunacak. İlk etapta fabrikada 4500 kişi istihdam edilecek. Üretimi yapılan yerli otomobilin satış ağının oluşturulmasıyla birlikte 20 Bin rakamını bulan bir istihdam hedefleniyor” şeklinde konuştu.