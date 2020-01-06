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  4. Safranbolu beyaza büründü

Safranbolu beyaza büründü

KARABÜK HABERLERİ  | 06.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Safranbolu beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent genelinde sabah başlayan kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da da etkili oldu.

Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Öte yandan kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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Kar Yağışı Karabük Karayolu Safranbolu Tarihi konak

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Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

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Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
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Gökçe Eczanesi
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