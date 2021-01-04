Safranbolu ve Amasra, turizmde eski günlerini arıyor

KARABÜK/BARTIN (AA) - ORHAN KUZU - SELİM BOSTANCI - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sessizliğe bürünen Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ün yapmış Bartın'ın Amasra ilçesi, turizmde eski günlerini arıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen "açık hava müzesi" konumundaki Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yılbaşı tatili için tercih ettiği tarihi ilçe, bu yıl kısıtlama nedeniyle tarihinin en sakin yılbaşı tatilini geçirdi.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konakların kapalı olduğu tarihi ilçenin sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Yılda 1 milyon 300 bin turisti ağırlayan Safranbolu, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

- "Safranbolu Türkiye'nin en gözde kültür turizmi noktalarından birisi"