Safranbolu’da askıda fatura" ile 20 bin liralık fatura ödendi

Safranbolu Belediyesinin başlattığı "askıda fatura" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin ev ve işyerlerine ait su faturalarının 19 bin 330 TL’si hayırseverler tarafından ödendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "askıda fatura" uygulamasının, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan titiz incelemenin ardından belirlenen faturaların tamamı ödenene kadar devam edeceğini söyledi.

Köse, “Hayırsever insanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak dayanışma içinde bir kent olmanın gereği ve Safranbolu halkı birlik ve beraberliğini askıda fatura konusunda da göstermiş oldu. Faturaları ödeyerek destek olmak isteyen vatandaşlarımız, 180 ve 189 numaralı dahili numaralardan belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibat kurabilir ve ödeme yapabilecekleri fatura rakamları hakkında bilgi alabilirler” dedi.

