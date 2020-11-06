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Safranbolu’da cuma namazı çıkışı simit ve maske dağıtılmaya devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 06.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri , her hafta cuma günleri farklı bir Camide simit ikramı ve maske dağıtımı yapıyor.Kavaklar Mevkisi’nde bulunan Kavaklar Camisi’nde cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikramda bulunan ekipler vatandaşlardan gelen talepleri de alıyor.Daha ulaşılabilir bir belediye olmak için kentin dört bir yanında ekipler çalışıyor ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolulu vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir araya getirerek hemşerilik ruhunu, kent kimliğini ve kentine sahip çıkma olgusunu ön plana çıkarmak amacıyla bu tür etkinlikler yapıyoruz.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri , her hafta cuma günleri farklı bir Camide simit ikramı ve maske dağıtımı yapıyor.
Kavaklar Mevkisi’nde bulunan Kavaklar Camisi’nde cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikramda bulunan ekipler vatandaşlardan gelen talepleri de alıyor.
Daha ulaşılabilir bir belediye olmak için kentin dört bir yanında ekipler çalışıyor ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, “Safranbolulu vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir araya getirerek hemşerilik ruhunu, kent kimliğini ve kentine sahip çıkma olgusunu ön plana çıkarmak amacıyla bu tür etkinlikler yapıyoruz. Fırsat buldukça ben de etkinliklere katılıyorum. Biz Safranbolu’da yaşayan her vatandaşımıza kıymet veriyoruz ve yakınlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza hayırlı cumalar diliyorum’’ dedi.

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