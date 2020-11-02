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Safranbolu’da Mesleki Turizm Eğitimi başvuruları başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Safranbolu’da da düzenlenecek eğitim programı için Safranbolu Belediyesi’nde kayıtlar alınmaya başlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı içinde konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışan kişilere turizm eğitimi verilmeye başlandı.

Safranbolu’da Mesleki Turizm Eğitimi başvuruları başladı

Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Safranbolu’da da düzenlenecek eğitim programı için Safranbolu Belediyesi’nde kayıtlar alınmaya başlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılı içinde konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışan kişilere turizm eğitimi verilmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın usta öğreticileri tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri ve yiyecek üretimi konularında ücretsiz eğitim alacak.
‘İşbaşı Eğitimi Kursları’, ‘Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları’,’ Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları’ ile ‘Kişisel Gelişim Semineri’ başlıklarıyla düzenlenen eğitimlerde; programları başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını almaya hak kazanacak.
Safranbolu Belediyesi olarak, vatandaşlara ve esnaflara fayda sağlayabilecek tüm projelerin içinde yer alacaklarını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse,‘’ Safranbolu’muz her yıl binlerce turist ağırlamakta, gelen misafirlerimizin alanında uzman kişiler tarafından hizmet almaları Dünya Miras Kenti şehrimizin kalitesini bir üst seviyeye çıkaracağına inanıyorum. Bu eğitimlerde Pansiyon, Otel ve ya Restoran işletmecilerimiz ve çalışanları yararlanabilecek. Konaklama ve yeme-içme tesislerinde görev yapan personelin mesleki niteliklerinin geliştirilerek, hizmet kalitesinin arttırılması gerekse toplumda turizm bilincinin oluşturulması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim almaları için bu projenin ev sahipliğini yapacağız’’ dedi.
Başkan Köse, kayıtların Safranbolu Belediyesi 6. Kat Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden yapıldığı bilgisini de verdi.

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