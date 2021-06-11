Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çarşı bölgesinde bulunan Kaymakamlar Gezi Evi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, bugün ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "müze ev" olarak hizmet veren tarihi evde restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19'uncu yüzyıl başlarında yapılan 2 katlı Kaymakamlar Gezi Evi, her iki kattaki odalar, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini karşılayabilme özelliği taşıyor.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan Kaymakamlar Gezi Evi'nde, evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap ilgi çekiyor.

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