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Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi açıldı

11.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi çarşı bölgesinde bulunan Kaymakamlar Gezi Evi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, bugün ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "müze ev" olarak hizmet veren tarihi evde restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19'uncu yüzyıl başlarında yapılan 2 katlı Kaymakamlar Gezi Evi, her iki kattaki odalar, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini karşılayabilme özelliği taşıyor.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan Kaymakamlar Gezi Evi'nde, evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap ilgi çekiyor.

- "Kontrollü narmalleşmeyle ilçeye yeniden ziyaretçiler gelmeye başladı"

Açılış töreninde konuşan Vali Fuat Gürel, kontrollü normalleşmeyle birlikte ilçeye yeniden yerli ve yabancı turistlerin gelmeye başladığını söyledi.

Safranbolu'yu yılda 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiğini belirten Gürel, "Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla geçen haftadan itibaren sokakların dolduğunu, misafirlerin gelmeye başladığını memnuniyetle gözlemledik." dedi.

Konuşmaların ardından Gürel ve protokol üyeleri, kurdeleyi keserek açılışını yaptıkları Kaymakamlar Gezi Evi'ni gezdi.

Açılışa, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri katıldı.

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