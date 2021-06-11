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Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı

11.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin yarından itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi.

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