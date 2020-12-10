Sağlık Bakanlığı’nın beslenme sistemleri rehberine HKÜ’den önemli katkı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi’nin“ editörlüğünü üstlenerek, okullar, kamu kurumları ve hastanelerin menülerinin belirlenmesi konusunda büyük rol oynadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocuk Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 kapsamında, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, "Toplu Beslenme Sistemlerinde Ulusal Menü Planlama ve Uygulama Rehberi" hazırlandı. HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan hazırlanan rehberin editörlüğünü yaparken, HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Uz ve HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Anıl Erbağcı da çalışmalarıyla rehbere katkı sundu.

“Toplumu sağlıklı beslenmeye yöneltmek için iyi bir rehber”

Toplu Beslenme Sistemleri’nin uygulama esaslarını anlatan Prof. Dr. Yasemin Beyhan, “Hazırlanan rehber ile hedef kitleye yönelik besin ve besin öğesi gereksinimleri hesaplanacak. Rehber, hedef kitleye özgü menülerin hazırlanması ve bu menülerin besin öğesi içeriklerinin değerlendirilmesi, özel durumlara özgü menüler (vejetaryen menü, besin alerjileri, glutensiz menü) düzenlenecek şekilde hazırlandı. Hazırlanan rehber, toplumu sağlıklı beslenmeye yöneltmek için iyi bir rehber. Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu rehbere katkı sunmak gurur verici. HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademisyenlerimize de bu projeye katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplu tüketim yerlerinde kişisel sağlıklı seçimlere olanak sağlayacak menülerin oluşturulmasını amaçlayan rehberde; okullar, kurumlar, kreşler ve bakımevleri, huzurevleri, cezaevleri, erişkin ile çocuk hastaneleri ve işçiler için ulusal menü programı ile özel günler ve ziyafet menüleri yer alıyor.

