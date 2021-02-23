YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı

Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı

23.02.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı

Ordu’da sağlık ekipleri, aşı yapmak üzere gittikleri bir yaşlının evine kar nedeniyle ulaşamayınca, 2 kilometre yolu yürüyerek, vatandaşa aşıyı yaptı.Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri’nde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde diyabet ve alzaymır hastalığı nedeniyle evinde yatan Naile Altıntaş’a ikinci doz korona virüs (Kovid-19) aşısı yapmak üzere yola çıktı.

Ordu’da sağlık ekipleri, aşı yapmak üzere gittikleri bir yaşlının evine kar nedeniyle ulaşamayınca, 2 kilometre yolu yürüyerek, vatandaşa aşıyı yaptı.
Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri’nde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’nde diyabet ve alzaymır hastalığı nedeniyle evinde yatan Naile Altıntaş’a ikinci doz korona virüs (Kovid-19) aşısı yapmak üzere yola çıktı. Bölgede bulunan kar nedeniyle eve araç ile ulaşmakta zorluk çeken ekipler, aracı bırakarak yürümeye karar verdi. Karda, yaklaşık 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan ekipler, kontrollerinin ardından Altıntaş’ın aşısını yaptı.
85 yaşındaki Naile Altıntaş, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanları 2 kilometre yürüyerek, yaşlı şahsa aşı uyguladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum Yüzündeki yara her geçen gün büyüyor: Eski halime dönmek istiyorum
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
12:47
İkindi
15:48
Akşam
18:19
Yatsı
19:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Aydın Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi
Altinordu
Türkmenler Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Derman Eczanesi (24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Akgül Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Gölevi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu

Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu

Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi

Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi

Ordu’da haklarında arama kararı bulunanlar tek tek yakalanıyor

Ordu’da haklarında arama kararı bulunanlar tek tek yakalanıyor

Polisten maske mesafe denetimi

Polisten maske mesafe denetimi

Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

Köyüne yapacağı fırının provasını kardan yaptı

Köyüne yapacağı fırının provasını kardan yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.