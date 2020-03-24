Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına sabit üstü ek ödemelerin tavandan ödeneceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ek ödemelerin en yüksek seviyede yapılacağını belirtmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Özdemir, “Covid-19 sebebiyle sağlık çalışanları kendi hayatını tehlikeye atarak bu virüsü önlemek için çaba göstermektedir. Elbette ki hakları ödenmez. Bu sebeple de geçen hafta ilk defa mecliste sağlık çalışanlarını alkışlatan Bakan Koca’ya ’sağlıkçılara sadece alkış yetmez’ diyerek Sağlık-Sen olarak biz de desteğimizi vermiştik. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yapmış olduğu basın toplantısında bu süreçte fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına sabit üstü ek ödemelerin tavandan ödeneceğini bildirdi. Açıklama ile 3 ay boyunca performans kriterleri uygulanmayacak, hangi hastane hangi kurumun ne kadar fatura kesimine bakılmaksızın tavan ödemeleri neyse o ücretleri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalışanların 900 ile 1800 TL arasında ücret alacaklarına dikkat çeken Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışanlarımız Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasına bağlı olarak bir hekim dışı bir sağlık çalışanının unvanına, eğitimine, çalıştığı birime ve kadro derecesine göre ‘sabit ek ödemenin’ üstüne 900 TL ile 1800 TL arasında ücret alacaklardır. Pratisyen ve uzman hekimlerimizin de bu tavan ödemeleri gayet olumludur ve hak ettikleri ücretleri alacaktır. Bu tavan ödemede genel idari hizmetler sınıfı çalışanlarımız maaş katsayıları düşük olmasından dolayı mağduriyetleri giderilmesi için bu düzenleme dışında ek bir ücret verilmelidir. Ayrıca bu düzenlemenin kalıcı olması genel merkezimizin talepleri arasındadır. İlk olarak bu açıklama döner sermaye konusunda sıkıntıya giren kurumları rahatlatacaktır. Tavandan ödeme yapılmamış olsaydı hekim dahil bir çok çalışanımız bu ay neredeyse hiç sabit üstü ek ödeme alamayacaktı. Bakanımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu kısa süreli iyileştirme dışında bakanlığımızdan; tüm sağlık çalışanlarına 3600, döner sermayede adaletli dağılım, yardımcı hizmetlere memur kadrosu, personel alımının artırılması, yıpranma payının geriye dönük işlemesi yönünde taleplerimizi de hatırlatıyoruz. Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarını özlük haklarının geliştirilmesi yönünde adımlarımız devam edecektir. Genel merkezimizin bu yönde çalışmaları devam etmektedir.”

