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Sağlık çalışanlarına ‘en tatlı destek’ Kadayıfçı Sıtkı Ustadan

ANKARA HABERLERİ  | 24.03.2020 09:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Ankara’da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önleme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Kadayıfçı Sıtkı Ustadan geldi.

Diyarbakır ve Ankara’da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önleme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Kadayıfçı Sıtkı Ustadan geldi. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan sağlık personeline tatlı ikramında bulundu. Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlerdir fedakarca çalışan ve korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Kadayıfçı Sıtkı Ustanın jesti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Sağlık çalışanlarının, gayret ve azimle çalıştıklarını, korona virüsün olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi noktasında var güçlerini ortaya koyduklarını belirten Sıtkı Altunbay, “Bizler işletme olarak, bütün sağlık çalışanlarımıza hem teşekkür mahiyetinde hem de moral motivasyon sağlaması noktasında böyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve alkışı hak ediyorlar. Önceki gün ve dün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına aynı şekilde ikramlarda bulunmuştuk. Allah’ın izniyle, bulaşıcı hastalık badiresini de en kısa zamanda atlatacak ve yeniden sağlıklı, huzurlu günlerimize toplum olarak kavuşacağız” dedi.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Sorumlusu Prof. Dr. Şervan Gökhan Aybü ile hastanenin idari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sağlık çalışanları adına Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesine teşekkür etti.
Hasta yakınları ve refakatçiler ise Sıtkı Altunbay’ın bu anlamlı davranışının, sağlık çalışanlarının moralini yükselteceğini ve motivasyon sağlayacağını belirterek kendilerine teşekkür etti.

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