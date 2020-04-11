YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Kırklareli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı.

Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kırklareli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla siperlik maske üretmeye başladı. Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllü gençlik liderleri ve personelleri tarafından üretilen bin adet siperlik maske, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından, virüs taşıma riski olan kişilerle yakın mesafede bulunan görevlilerin, tehlikeli vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik maske üretimine ihtiyaç olduğu sürece devam edileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:30
Öğle
13:17
İkindi
16:58
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Balkan Eczanesi
Merkez
Şıpka Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek

Tarımsal üretim ve gıda arzı için yüzde 100 destek

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler

Kırklareli’nde ilginç kaza: yan yana dizildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.