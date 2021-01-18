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Sağlık çalışanlarından korona virüs farkındalık sergisi

18.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi sağlık çalışanları, korona virüse karşı tedbirlere uymada farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.Nisan 2020’den bu yana pandemi hastanesi ilan edilen Dursun Odabaşı Tıp Merkezi; yatan hasta kliniği, yoğun bakım hizmetleri, korona virüs acil ve korona virüs numune kabul birimleri ile hizmet vermeye devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi sağlık çalışanları, korona virüse karşı tedbirlere uymada farkındalık oluşturmak amacıyla fotoğraf sergisi düzenledi.
Nisan 2020’den bu yana pandemi hastanesi ilan edilen Dursun Odabaşı Tıp Merkezi; yatan hasta kliniği, yoğun bakım hizmetleri, korona virüs acil ve korona virüs numune kabul birimleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu birimlerde görev yapan sağlık çalışanları, virüse yakalanan hastaların ve onları tedavi eden mesai arkadaşlarının tedavi sürecindeki mücadele anlarını fotoğrafladı.
Sergiyi gezen Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Sağlık çalışanlarımızın omuzladığı bu onurlu görevden yansıyan kareleri çok anlamlı buldum. Sergideki fotoğraflar, duygu dolu olmalarının yanında büyük bir mücadele örneğinin de göstergesidir. Hastanemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerin, bu sergiyi gezdikten sonra korona virüs tedbirlerine daha çok uymalarını diliyorum” dedi.
Hastane Başhekimliği Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve Kalite Yönetim Direktörlüğü de, düzenledikleri sergiyi korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybeden mesai arkadaşları Veysi Göz, Özlem Şahin ve tüm sağlık çalışanlarına adadıklarını belirttiler.

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