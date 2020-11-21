Sağlık çalışanlarının üstün performansı takdirle karşılanıyor

Kütahya’daki sağlık çalışanlarının gösterdikleri üstün performans halk tarafından takdirle karşılanıyor.

Tüm aile bireyleri ile birlikte Covid-19 pozitif çıkan KSBÜ Hemşirelik Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Beyza Kaçmaz, hastalık sürecini anlattı. Kaçmaz, “İlk pozitif çıkan bendim ailemde. Ninem de bizdeydi. Baypas ameliyatı olduğundan dolayı bizde kalıyordu. Enfeksiyon kapmaması ve pansumanlarının yapılması gerektiği için bizde kalıyordu. Ben ilgileniyordum. Koronavirüs belirtileri hepimizde aynı gün başladı. Bende şiddetli baş ağrısı başladı. O sırada küçük kardeşim ateşlendi falan. Hepimizde farklı belirtiler vardı. İkinci günde belim çok ağrıdı ve normal bir ağrı olmadığı için test yaptırdım. Pozitif olduğunu öğrendim. Diğer aile bireyleri de test oldu. Hepimiz pozitif çıktık, fakat ninemin tedavisini hastanede devam ettirdiler. Çünkü ilaçların ağır gelebileceğinden dolayı evde kalamayacağını söylediler” dedi.

Kaçmaz, anneannesi Hamide Güre’nin Pandemi Konukevine yalnız gitmekten korktuğunu ve stres yaptığını ifade ederek, “Böyle olunca, ben de onunla birlikte gittim. İkimiz KSBÜ Fizik Tedavi Hastanesinde, yani Pandemi Konukevinde kaldık. Orada tedavi olduk. Sağlıkçıları gördükçe iyi ki bu mesleği seçtim dedim. Gece gündüz demeden hastalarla ilgileniyorlar. Gece saat 2’de gelip, nineme ve diğer hastalara baktılar. Kendi kendime sordum, hiç mi dinlenmiyorlar diye. Evet sağlıkçılar hiç dinlenmiyor. Yaşlılarımıza kendi anneleri, babaları gibi bakıyorlar” şeklinde konuştu.

“Gerçekten sağlıkçılar çok güzel ilgileniyorlar” ifadesini kullanan Kaçmaz, “Yaşayıp geçirdikten sonra insan daha tedbirli oluyor. İnsanlar tek maskeyle bunalıyoruz diyorlar ama oradaki sağlık çalışanlarının giydikleri kalın tulumlardan seslerini duyurmak için boğazlarının acıdığını veya bunaldıklarını gördüm. Tüm sağlık çalışanlarına büyüklerim adına teşekkür etmek istiyorum. İyileştik şimdi. Çok dikkatli davranıyoruz” diye konuştu.



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