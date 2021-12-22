YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı sedyeyle 500 metre taşıdı

Sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı sedyeyle 500 metre taşıdı

22.12.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hastayı sedyeyle 500 metre taşıdı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hasta kadını, sedyeyle 500 metre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Altınsu köyünde şiddetli karın ağrısı çeken 21 yaşındaki Nurdan Özel'i yoğun kar nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Hastaya evinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra kadını sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak yol kenarında bekletilen ambulansa ulaştırdı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba İhsan Özel, kızını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptıHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
12:09
İkindi
14:37
Akşam
16:57
Yatsı
18:19

Hakkari Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Bartın Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.