YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi

Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.12.2020 18:44 | Son Güncelleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, pandemiyle mücadele eden Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğüne 65 personel ve 7 araç ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer tahsisinde bulundu.Çayırova halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için belediyenin tüm imkanlarını kullanan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam ediyor.

Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, pandemiyle mücadele eden Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğüne 65 personel ve 7 araç ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer tahsisinde bulundu.
Çayırova halkının sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için belediyenin tüm imkanlarını kullanan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam ediyor. Virüsle mücadelede adeta seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, belediyenin çalışmalarının yanı sıra kurum ve kuruluşların da ihtiyaçlarına destek oluyor. Çayırova Belediyesi, pandemi ile mücadelede canla başla çalışan İlçe Sağlık Müdürlüğüne personel, araç ve yer tahsisinde bulundu. Belediyede görevli 65 personeli İlçe Sağlık Müdürlüğün veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yer tahsis ettiği sağlık müdürlüğüne 7 araç ver bilgisayar desteği de verdi.

Sağlık Müdürlüğüne 65 personel, 7 araç ve yer tahsisi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Gebze Ece Eczanesi
Gebze
Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Çağla Eczanesi
Cayirova
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Çankaya Eczanesi
Darica
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.