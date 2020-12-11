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Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, SGK Müdür Vekili Tatar ile görüştü

ŞIRNAK HABERLERİ  | 11.12.2020 20:07 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, SGK İdil İlçe Müdür Vekili Celal Tatar ile hasta sevkleri, ilaç raporları, erken emeklilik, fiili hizmet zammı, 3600 ek gösterge, vergi borçları ile ilgili konuları görüştü.Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki iş yeri temsilcileri Mustafa Buratekin ve Abdulvahap Aydoğan ile birlikte SGK İdil Müdür Vekili Celal Tatar ile makamında görüştü.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, SGK Müdür Vekili Tatar ile görüştü

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, SGK İdil İlçe Müdür Vekili Celal Tatar ile hasta sevkleri, ilaç raporları, erken emeklilik, fiili hizmet zammı, 3600 ek gösterge, vergi borçları ile ilgili konuları görüştü.
Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindeki iş yeri temsilcileri Mustafa Buratekin ve Abdulvahap Aydoğan ile birlikte SGK İdil Müdür Vekili Celal Tatar ile makamında görüştü. Sağlık-Sen olarak insana yapılan her hizmete hazır olduklarını ifade eden Yalçın, SGK Müdür Vekili Celal Tatar ile başta hasta sevkleri, ilaç raporları, erken emeklilik, fiili hizmet zammı, 3600 ek gösterge, vergi borçları hakkında konuştuklarını belirtti.
Vatandaşların işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapmaları için büyük gayret sarf ettiklerini belirten SGK İlçe Müdür Vekili Celal Tatar da "Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layıktır. SGK olarak öncelikli arzumuz üreten ve istihdam sağlayan insanlarımıza kaliteli, hızlı hizmet sunmak ve memnun edebilmektir" dedi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, SGK Müdür Vekili Tatar ile görüştü

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