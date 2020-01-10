Sağlık turizmi konuşuldu

Alanya Sağlık Turizmi Derneği ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dr.Tevfik Yazan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine seçimle gelen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’yi ziyaret etti.

Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Genel Başkanı Dr.Tevfik Yazan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçimle gelen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dr. Yazan, bu görevin hem ülke hem de bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, “Merkezi Alanya’da bulunan TURSAF yönetimi olarak her türlü işbirliği ve desteğe hazırız” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini bildiren Başkan Sili ise, “ALSTUD ve TURSAF hem bölge hem de ülke sağlık turizmi açısından önemli girişim ve gelişmelere imza atıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle tanıtım çalışmalarında birlikte hareket edeceğiz” dedi.

