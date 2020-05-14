Sağlıkçılar alkışlarla seslerini duyurmaya çalıştı

Sağlık-Sen Manisa Şubesi tarafından Hemşireler Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarının talepleri alkışlarla hatırlatılmaya devam ediyor.

Manisa’da Sağlık-Sen, 12 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarının taleplerini alkışlarla hatırlattı. Sağlık-Sen, Hemşireler Haftası dolayısıyla her akşam saat 21.00’da balkonlarda ve sağlık kurumlarında ‘alkış’ etkinliği düzenleyerek, sorun ve taleplerini hatırlatmaya devam ediyor. Manisa Sağlık-Sen Şubesi öncülüğünde de Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, alkış etkinliğine destek verdi.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Beyaz önlüklü sağlık kahramanlarımızla birlikte bugün de Merkez Efendi Devlet Hastanesinde alkış tutarak sayın bakanımıza ve hükümetimize seslendik. Gündüz mesaisiyle gece nöbetleri arasında çok zor ama kutsal olan bu mesleğin koşuşturmacasının bir karşılığı asla biçilemez. Fedakarlıkları ve mesleki birikimleriyle Türkiye’nin sağlıktaki büyük gücü olan hemşirelerimiz bir çok sorunla karşı karşıyadır; uzun çalışma saatleri, ağır iş yükü, yetersiz maaş, ve özlük hakları gibi birçok sorun çözüm bekliyor. Biz de Sağlık Sen olarak pandemiyle mücadelede iyiye gitmemizi sağlayan sağlık çalışanlarının kıymeti hakkıyla bilinsin istiyoruz. Hemşireler Haftası vesilesiyle sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için her akşam saat 21.00’de balkonlarda ve kurumlarımızda alkış tutarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sayın bakanımız ve hükümetimize başta 3600 ek gösterge ve seyyanen zam talebimiz olmak üzere tüm sorunlarımıza çözüm bulmaları noktasında talebimizi hatırlatıyoruz. Kurumlarında mesai arkadaşlarımıza, balkonlarda ise bizi destekleyen milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Etkinlikte Pandemi Hastanesi olan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi çalışanı sağlıkçılarda alkışlarıyla destek verdi.

