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Sağlıkçılardan “Evde Kal” çağrısı

SİNOP HABERLERİ  | 21.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Birçok kurum ve kuruluş korona virüsüne dair sosyal bilinci oluşturmak maksadıyla sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Türkiye’de de korona virüsüne karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi, duyarlılığının artması ve bu durumun ciddiyetinin farkında olunması maksadıyla bazı kurum ve kuruluşlar aldıkları tedbirlerin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlara dikkat çekici mesajlar iletiyor.Virüs dolayısıyla en çok tehdit altında olan hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan tüm personeller de sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilinçlendirmek, duyarlılığını arttırmak, yaşanan olayın ciddiyetini ve alınacak bireysel önlemlerle bu sürecin en az hasarla atlatılacağını ifade eden mesajlar yayımladı.Gerze’deki sağlık çalışanları da Gerzeli vatandaşları uyarmak maksadıyla sosyal medya hesaplarından "Evde Kal" çağrısında bulundular.

Sağlıkçılardan “Evde Kal” çağrısı

Birçok kurum ve kuruluş korona virüsüne dair sosyal bilinci oluşturmak maksadıyla sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Türkiye’de de korona virüsüne karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi, duyarlılığının artması ve bu durumun ciddiyetinin farkında olunması maksadıyla bazı kurum ve kuruluşlar aldıkları tedbirlerin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlara dikkat çekici mesajlar iletiyor.
Virüs dolayısıyla en çok tehdit altında olan hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışan tüm personeller de sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilinçlendirmek, duyarlılığını arttırmak, yaşanan olayın ciddiyetini ve alınacak bireysel önlemlerle bu sürecin en az hasarla atlatılacağını ifade eden mesajlar yayımladı.
Gerze’deki sağlık çalışanları da Gerzeli vatandaşları uyarmak maksadıyla sosyal medya hesaplarından "Evde Kal" çağrısında bulundular. Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis personelleri gibi Gerze Devlet Hastanesi, Gerze Aile Sağlığı ve Toplum Merkezi çalışanları da “Biz Senin İçin Buradayız, Sende Kendin İçin Evde Kal” notu ile Gerzeli vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulundu.
Türkiye’de korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden hastaların görülmesinden sonra virüsün yayılma hızı da göz önünde bulundurulduğunda Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık personelleri en iyi korunma yönteminin evde kalmak olduğunun altını çiziyor.

Sağlıkçılardan “Evde Kal” çağrısı

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