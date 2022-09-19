Şahan Gökbakar'ın gündemi LGBTİ+ yürüyüşü... Muhalefete sitem etti! Sert sözler

Komedyen Şahan Gökbakar, İstanbul Valiliği'nin izniyle gerçekleşen ve RTÜK’ün sitesinde, kamu spotu olarak tavsiye edilen, Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun LGBTİ+ bireyleri hedef alan 'Büyük Aile Buluşması' mitingine tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar ilk paylaşımında "Yıllar boyu gündüz kuşaklarında yer alan, jürilerde altın tahtlarda oturan, bilinen, bilinmeyen ya da bilinmediğini sanan, sanat ve eğlence dünyasındaki LGBT+ bireyler neden sesiniz çıkmıyor? Savunsanıza, 'biz de insanız biz de eşit yurttaşlarız' desenize... " dedi.

Muhalefeti ve siyasi partileri hedef alan komedyen açıklamasında şunları yazdı:

"Her koşulda eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerden bahseden, her bulduğuyla helalleşen, insan haklarını savunan muhalefet liderleri, siyasetçiler nerdesiniz? Savunsanıza, 'insan insandır herkes eşittir' desenize... Neden sesiniz çıkmıyor?

"HUKUK VE ADALET NEREDE?"

Devlet yetkilileri olarak her bir yurttaşınızı eşit görmekle mükellefsiniz. Bu ülkede yaşayan her insan eşittir. Nasıl bir grup vatandaşın, başka eşit vatandaşlara nefret içeren ve yaşam hakkını sorgulayan bir organizasyonuna müsaade edersiniz? Hukuk ve adalet nerede?

Dönemine göre kim eziliyorsa bağırıyor, geri kalanlar susuyor. Devran dönüyor, bu sefer başkaları eziliyor, ama yine herkes susuyor. Kimse kendinden olmayanın derdine ses vermiyor. Bu yüzden bir adım ilerleyemiyoruz.

"HEPSİ SAĞLIĞA ZARARLI"

Sen adalet yürüyüşü yap, 400 kilometre yol yürü; adalet adalet diye... Ama bugün yapılan açık bir adaletsizliğe ses çıkarma... Daha çok yolunuz var demek ki. Şu anki siyasi partiler gazlı içecekler gibi; ambalajlar, renkler, esanslar farklı ama hepsi sağlığa zararlı..."



