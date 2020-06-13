YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi

Sahil şeritlerinde temizlik mesaisi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik beldelerindeki sahil şeritlerinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde ekstra çevre temizliği gerçekleştiriyor.Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının, yeni normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmasının ardından, özellikle yazlık konutların bulunduğu Değirmenaltı, Altınova, Barbaros ve Kumbağ Mahalleleri hareketli günler geçirmeye başlamıştı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin turistik beldelerindeki sahil şeritlerinde rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde ekstra çevre temizliği gerçekleştiriyor.
Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının, yeni normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmasının ardından, özellikle yazlık konutların bulunduğu Değirmenaltı, Altınova, Barbaros ve Kumbağ Mahalleleri hareketli günler geçirmeye başlamıştı. Bu mahallelerde yaşanan nüfus artışı ile birlikte gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına artan ihtiyacı karşılamak amacıyla hız veren Süleymanpaşa Belediyesi, dört mahallede rutin çöp toplama ve temizlik çalışmalarının yanı sıra sahil şeritlerinde de ekstra temizlik çalışması yürütüyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Mart ayından bu yana sağlığımızı tehdit eden ve günlük hayatımızı olumsuz etkileyen salgının yayılma hızını yavaşlattığımız bugünlerde sahil beldelerimizde başlayan hareketlilikle birlikte belediye olarak bu bölgelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yaz boyunca sahil şeritlerindeki temizlik çalışmalarımızı sürdürerek tatillerini şehrimizde geçiren vatandaşlarımızla bu mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizin sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirmeleri için mesai harcayacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklamasıDamla Ersubaşı'dan üçüncü çocuk açıklaması
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:15
İkindi
17:15
Akşam
20:50
Yatsı
22:40

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Bilge Eczanesi
Corlu
Yılmaz Eczanesi
Cerkezkoy
Okay Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Doğuş Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.