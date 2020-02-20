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Sahil yolundaki heyelan temizleniyor

ORDU HABERLERİ  | 20.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan sahil yolunun tekrar ulaşıma açılması ve heyelanın zararlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı.Karayolları Samsun 7.

Sahil yolundaki heyelan temizleniyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 1 Şubat tarihinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan sahil yolunun tekrar ulaşıma açılması ve heyelanın zararlarının giderilmesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürlüğünce yapılan teknik çalışmada; 20 metre yükseklikteki kaya zemin ve 3-4 metrelik nebati topraktan oluşan şevin üzerinden kontrolsüz olarak akan yüzeysel suların, kırık ve çatlaklı zemine sızması ve zaman içerisinde aşındırması sonucunda şev stabilitesi bozularak heyelan meydana geldiği tespit edildi.
Heyelan bölgesinde, şev üstünde bulunan 3 evin şev başına çok yakın olması nedeniyle ortaya çıkan hassasiyete uygun proje çalışmaları yürütülürken alternatif projeler değerlendirildi. Söz konusu kesimde gerekli drenaj tedbirleri alınarak, iki kademeli taş duvar yapılacağı ve aralarının istifsiz taş dolgu üzerine harçlı pere ile kaplanacağı belirtildi.
Başlayan çalışmalar kapsamında heyelan bölgesinde bulunan kanalizasyon ve elektrik hatlarının durumu da dikkate alınarak, proje aplikasyonu yapıldıktan sonra imalatlara başlanılacağı vurgulandı.

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