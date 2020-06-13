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Şahin 3 önemli protokol imzaladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak yürütülecek “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”, “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi”nin işbirliği protokolünü imzaladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir dizi ziyaret için gittiği Şanlıurfa’da GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi’ni ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortak yürütülecek “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”, “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi”nin işbirliği protokolünü imzaladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir dizi ziyaret için gittiği Şanlıurfa’da GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi’ni ziyaret etti. Ziyarette GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ile bölge tarımı ve kalkınma konusunda konuşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi”nin protokolünü imzaladı. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak çalışılarak öncelikli keçi sütü üretimi yapan üreticilerin yararlanacağı 30 adet 300 litrelik krom süt soğutma tankları temin edilecek, sütün kalitesinin ve tazeliğinin korunması sağlanacak. Projeden yararlanacak bütün üreticilerin koruma ile beraber fiyatı artan sütlerini, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği satın alma taahhüdünde bulunacak. 500 bin TL değerindeki proje tamamlandığında kaliteli süt, piyasalara hijyenik ve sağlıklı şekilde temin edilecek. Öte yandan Gaziantep’te tarımsal sulamanın enerji maliyetlerinin düşürülmesi için güneş enerjisi santrali yapımı konusunda GAP idaresi ile görüşmeler yapıldı.
Büyükşehir’in ile Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde hazırladığı “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ve “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi” nin protokollüde Başkan Şahin ve Başkan Vekili Açıkgöz arasında imzalandı. Protokolle birlikte Tilmen Höyük ve Dülük Kaya Mezarları’nın cazibesi arttırılarak, bölgesel turizm potansiyelinin olumlu bir ivme kazanması sağlanacak.

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