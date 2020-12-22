Şahinbey’den okul öncesi eğitime destek

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey ilçesinde yapılacak olan Kur’an Kursu’nun protokolü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Hacı Fevzi Gül arasında imzalandı.

Gaziantep’te eğitimin daha üst seviyelere taşınabilmesi için önemli çalışmalar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde yeni bir protokole daha imza attı. Şahinbey ilçesinde hayırsever Hacı Fevzi Gül tarafından yaptırılacak olan Kur’an Kursu’nun yer tahsisini yapan Şahinbey Belediyesi, okul öncesi eğitimi önemseyerek destek vermeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Davut Gül, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı-Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Rauf Arcaklıoğlu ve hayırsever Hacı Fevzi Gül katıldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Vali Davut Gül, böylesi güzel işlere öncülük eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederek kursların hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı-Vali Yardımcısı Alper Çiftçi de yapılan protokolden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sayın Valimizin önderliğinde yapılacak olan 4-6 yaş Kur’an Kursu kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, “Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde eğitimin tüm alanlarında ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. 4-6 yaş grubu için yapılacak olan Kur’an Kursu’na destek veren Şahinbey Belediyemize ve hayırsever Hacı Fevzi Gül’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.