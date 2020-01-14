Emekli maaşıyla sahipsiz köpeklere bakıyor

Nizam, sadece karnını doyurmuyor, köpeklerin sağlık sorunlarıyla da ilgileniyor. Hasta veya yaralı olan sokak hayvanlarını veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Eyüp Nizam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyledi. Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Nizam, şunları kaydetti:

"Bazen et, bazen kemik, bazen ekmek alırım. Hepsini de ücretiyle alırım. Kimseden 'Köpeklere vereceğim.' diye yardım istemem. Günlük en az 10-15 lira masrafım oluyor ama onlara helal olsun. Daha çok olsa daha çok harcarım. Zevk alırım. Hepsi yolumu gözlüyor. Geleceğimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Bazen yavrulayanlar oluyor. O yavrulara da süt götürüyorum. Hasta olanları beslerken yiyeceklerin arasına ilaç koyuyorum. Veterinere götürüp paramla muayene ettiriyorum, iğne vurduruyorum. Evime götürdüğüm de çok oldu."

'BANA GÖRE İNSANLARDAN SADIK'

Nizam, "Köpek, sahibi ölse bile yanından ayrılmaz. O kadar sadıktır. Bana göre en azından insanlardan sadıktır. Konya merkeze gittiğim zamanlar, bisikletimi nereye bıraktıysam, gelinceye kadar beni bisikletimin yanında bekliyorlar." diye konuştu.