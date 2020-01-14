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  4. Emekli maaşıyla sahipsiz köpeklere bakıyor

Emekli maaşıyla sahipsiz köpeklere bakıyor

KONYA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Konya'nın Sarayönü ilçesinde oturan 77 yaşındaki Eyüp Nizam, emekli maaşıyla sahipsiz köpeklerin karnını doyuruyor. Kendisini sokak hayvanlarına adayan Eyüp Nizam, yaz - kış demeden sahipsiz köpeklere yiyecek alıyor. Bu yiyecekleri her gün bisikletiyle köpeklerin bulunduğu bölgelere götüren Eyüp Amca, şefkatle sahipsiz hayvanları besliyor, onlarla ilgileniyor.

Nizam, sadece karnını doyurmuyor, köpeklerin sağlık sorunlarıyla da ilgileniyor. Hasta veya yaralı olan sokak hayvanlarını veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Eyüp Nizam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyledi. Maddi imkanları el verdiğince sokak hayvanlarını beslediğini ifade eden Nizam, şunları kaydetti:

"Bazen et, bazen kemik, bazen ekmek alırım. Hepsini de ücretiyle alırım. Kimseden 'Köpeklere vereceğim.' diye yardım istemem. Günlük en az 10-15 lira masrafım oluyor ama onlara helal olsun. Daha çok olsa daha çok harcarım. Zevk alırım. Hepsi yolumu gözlüyor. Geleceğimi biliyorlar ve beni bekliyorlar. Bazen yavrulayanlar oluyor. O yavrulara da süt götürüyorum. Hasta olanları beslerken yiyeceklerin arasına ilaç koyuyorum. Veterinere götürüp paramla muayene ettiriyorum, iğne vurduruyorum. Evime götürdüğüm de çok oldu."

'BANA GÖRE İNSANLARDAN SADIK'

Nizam, "Köpek, sahibi ölse bile yanından ayrılmaz. O kadar sadıktır. Bana göre en azından insanlardan sadıktır. Konya merkeze gittiğim zamanlar, bisikletimi nereye bıraktıysam, gelinceye kadar beni bisikletimin yanında bekliyorlar." diye konuştu.

Çoğu kişinin hayvanlara kötü davrandığını, onlara taş atıp eziyet ettiğini anlatan Nizam, bu nedenle hayvanların da insanlara yaklaşımının olumsuz olabildiğini dile getirdi.

Örnek davranışına rağmen kendisiyle alay edilmesinden yakınan Nizam, şunları kaydetti:

"Köpekleri sevip onları beslediğim için bana 'köpekçi' diyorlar. Herkes diyemem ama bazı kişiler bana kötü gözle bakıyor. Dalga geçiyorlar. Her şeyde olduğu gibi bunda da eğitim çok önemli. Bu hayvanlar dilsiz ama sevgi istiyor. İnsanlarımız onları beslemese bile en azından hor görmesin, taş atıp değnek vurmasın." (AA)

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besleme eyüp nizam Konya Köpek Sahipsiz hayvanlar Sarayönü Sokak Şefkat

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