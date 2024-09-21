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  4. Sahnede kalp krizi geçirerek vefat etmişti! Metin Arolat'ın sahnede son görüntüsü ortaya çıktı

Sahnede kalp krizi geçirerek vefat etmişti! Metin Arolat'ın sahnede son görüntüsü ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
21.09.2024 21:55
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Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahne aldığı mekanda fenalaşarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Arolat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Arolat'ın son sahne aldığı geceden görüntüler ortaya çıktı.

1995 yılında 'Dert Değil' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Arolat 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul Kozyatağı'nda bir mekanda sahne alan Arolat, şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak kalp krizi sonucu vefat etti. Arolat'ın sahnesinden son görüntüleri paylaşıldı.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI

Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne alan Metin Arolat, performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylerken bir anda yere yığıldı.

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Çağrılan sağlık ekipleri, uzun süren kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki ünlü şarkıcının vefat haberi geldi.

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Menajeri Halil Yıldırım, Metin Arolat'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sahnede aniden fenalaşan Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAHNEDE SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

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52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın İstanbul Kozyatağı'nda aldığı sahne son konser verdiği gece oldu.

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Hit şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın kalp krizi geçirmeden önce şarkı söylediği son anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntülerde Metin Arolat'ın meslektaşı Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını seslendirdiği görüldü.

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kalp krizi kayıp sahne sanatçı
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