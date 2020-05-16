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Sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu taşıyan zanlılar yakalandı

ANKARA HABERLERİ  | 16.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

Sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu taşıyan zanlılar yakalandı

Ankara'da, sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 3 kişi, narkotik polislerinin çalışmasıyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki araçla Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasına gelen iki şüpheli araç, polis ekiplerince durduruldu.

Araçlardaki N.M, Z.Y. ve K.T, kendi adlarına düzenlenmiş ilaç ve kimya sanayisi sektöründe faaliyet gösteren E.P. firmasına ait Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünün kaşesi de bulunan sevkiyat elemanı belgelerini polislere gösterdi.

- Firma isimleri doğrulamayınca planları deşifre oldu

Söz konusu firmayı arayan polisler, N.M, Z.Y. ve K.T'nin elemanları olup olmadığını sordu. Firmanın, söz konusu kişilerin elemanları olmadığını, ayrıca o gün için Ankara'ya sevkiyatlarının bulunmadığını belirtmesi üzerine belgelerin sahte olduğu anlaşıldı.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalar sonucu araçlardan birinde 330 gram, N.M'nin üzerinde 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

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