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Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

İngiltere, Stoke City forması giyen Saido Berahino hakkında çıkan haberle çalkalanıyor. Çapkınlıklarıyla bilinen 25 yaşındaki futbolcunun 6 haftada 3. kez baba olduğu iddia edildi.

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Geçtiğimiz aylarda nişanlısını aldatırken yakalanan ve İngiliz basınında gündeme oturan Burundili futbolcu bu kez daha çarpıcı bir haberle kamuoyunu meşgul ediyor.

Yıldız futbolcunun 2 aydan daha kısa bir süre içerisinde 3 farklı kadından 3 kez baba olduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarına göre bebeklerin doğum tarihleri ise 30 Mayıs, 15 Temmuz ve 17 Temmuz olarak belirlendi.

Ancak oyuncunun avukatları tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz’da doğan çocuğun babasının Berahino olmadığı ifade edildi. 30 Mayıs’ta Birminghan Kadın Hastanesi’nde doğum yapan 27 yaşındaki Stephania Christoforou, Berahino’nun ilk çocuğunun annesi.

İkinci çocuğun annesi ise Afrika doğumlu 28 yaşındaki hemşire ise 15 Temmuz’da Manor Hastanesi’nde doğum yapmış gözüküyor. Son olarak Berahino’nun nişanlısına yakalandığı Chelsea isimli 28 yaşındaki kadının ise 17 Temmuz’da yine Manor Hastanesi’nde doğum yaptığı iddia ediliyor.

(SÖZCÜ)

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Anahtar Kelimeler:
stoke city Saido Berahino İngiltere Premier Lig

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