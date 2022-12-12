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Saka kuşu besleyen şahsa 26 bin TL ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı

12.12.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da polisin bir adrese yaptığı baskında, beslenmesi yasak olan 20 saka kuşu ele geçirildi.

Saka kuşu besleyen şahsa 26 bin TL ceza kesildi, kuşlar doğaya salındı

Kuşlar doğaya salınırken, kuşları besleyen şahsa da 26 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarında beslenmesi yasak olan saka kuşu beslendiği bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şubesi ile irtibata geçti. Doğa koruma ekipleriyle birlikte adrese baskın yapan polis, Ali El Diyab isimli şahsın beslediği 20 saka kuşuna el koydu. Şahsa yasak olan saka kuşunu beslediği için 26 bin lira ceza uygulandı.

Ekipler tarafından alınan saka kuşları ise doğal ortamına bırakıldı.

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