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Sakar rampasında kaza: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:59 | Son Güncelleme

Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Ergün Armutcuoğlu yönetimindeki 35 ADH 590 plakalı araç seyir halinde iken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Ergün Armutcuoğlu yönetimindeki 35 ADH 590 plakalı araç seyir halinde iken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağındaki ormanlık alana devrildi ve takla atarak durdu.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ambulansı, polis trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarırken, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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