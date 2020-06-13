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Sakar rampasında kaza: 6 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Muğla’nın Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında aynı araç içinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı.Muğla-Antalya karayolu Sakar rampasından iniş yapan 16 KIT 91 plakalı otomobil seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Muğla’nın Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında aynı araç içinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı.
Muğla-Antalya karayolu Sakar rampasından iniş yapan 16 KIT 91 plakalı otomobil seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yolun sağ tarafında bulunan su kanalına aracının ön ve sağ yan kısımlarını çarpması sonucu tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucu sürücü hariç araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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