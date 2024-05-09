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Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

İHA İHA
09.05.2024 09:46
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Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sis, şehrin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor.

Sakarya güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Özellikle Hendek ilçesi D-100 kara yolu bölgesinde yoğunluğunu devam ettiren sis görüş mesafesini düşürüyor.

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, şehrin bazı bölgelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü şehrin Hendek ilçesi D-100 kara yolu Çukurhan Mahallesi bölgesinde etkisini sürdüren sis görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.

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