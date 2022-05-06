Sakarya ihracatta yeniden yükselişe geçti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, önceki aylarda en çok ihracat yapan iller sıralamasında gerileyen Sakarya'nın, 7'inci basamaktaki yerini yeniden elde ettiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Altuğ, nisanda kentten yapılan ihracatın mart ayına göre yüzde 26,5, geçen yıl nisan ayına göre ise yüzde 8,1 artış gösterdiğini belirtti.

Sakarya iş dünyası olarak nisanda 498 milyon 51 bin dolarlık dış satım yaptıklarını ifade eden Altuğ, 2022'nin ilk 4 ayındaki toplam ihracat rakamının da 1 milyar 890 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Altuğ, Kovid-19 salgınının ardından şimdi de savaş ortamının ihracatı etkilediğine dikkati çekerek, "Rusya'ya yaptığımız ihracat dönemsel olarak yüzde 61 azaldı. Bunun Sakarya ihracatına maliyeti ise geçen yıla göre ilk 4 ayda yaklaşık 39 milyon dolar oldu. Ukrayna'ya yapılan ihracat da aynı şekilde yüzde 60 azaldı ve dönemsel düşüş 11,5 milyon doları buldu. Savaşın son bulması ve normale dönme süreciyle Sakarya hak ettiği seviyeye ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Nisanda Sakarya'dan ihracatta, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörlerinin öne çıktığını belirten Altuğ, "Sakarya'dan serbest bölgeler dahil 126 ülkeye ihracat yapıldı. Bunlar arasında ihracat gelirlerinin en fazla arttığı ülkeler, Polonya, İspanya, Birleşik Krallık, İrlanda oldu. En çok ihracat yaptığımız ülkeler ise Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve Almanya. Önceki aylarda en çok ihracat yapan iller sıralamasında düşüş gösteren Sakarya, 7'inci sıradaki yerini yeniden elde etti." bilgisini verdi.

Altuğ, maliyet artışlarının enflasyona yansıdığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Nisan ayında TÜFE aylık yüzde 7,25 artarak yıllık yüzde 69,97'ye, ÜFE ise aylık yüzde 7,67 artarak yıllık yüzde 121,82'ye yükseldi. ÜFE ve TÜFE arasındaki farkın artması, hem üretici hem de tüketici üzerinde yük oluşturmaktadır. Ürünlerdeki maliyet artışları, talep daralması ve dünyadaki ekonomik gidişat sürecin zorluklarını da göstermektedir. İş dünyamıza ve tüketicilere nefes aldıracak sürdürülebilir desteklerin devamlılığı önem arz ediyor."

