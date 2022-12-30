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Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor

30.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkisini gösteriyor.

Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor

Sakarya'da gece başlayan sis, sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı.

Kent merkezi, Serdivan, Arifiye ve Sapanca'nın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

KARABÜK

Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yolda dikkatli seyretti.

Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

BOLU

Bolu kent merkezinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları yönünde ikaz ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Karabük Safranbolu sis

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