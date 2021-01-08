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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

08.01.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Davanın tutuklu sanığı, "kasten öldürme" suçundan 25, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 8 yıl 4 ay ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesine, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan sanık, 34 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istediği mütalaayı yineledi.

Söz alan E.A'nın avukatı, daha önce mahkemeye sundukları yazılı beyanları tekrar ettiklerini, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanığın müvekkiline karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Erkan ailesinin avukatı da mütalaaya kısmen iştirak ettiklerini dile getirerek, sanığın "nitelikli öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanığın avukatı, daha önce ayrıntılı yazılı beyanda bulunduklarını, bunu tekrarladıklarını ifade ederek, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Söz verilen sanık E.Ş. öldürmek için olay yerine gitmediğini belirterek, "Vereceğiniz cezayı başımın üstüne koyuyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa maktul Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulamayarak müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 25 yıla düşürdü.

Sanığın müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

İddianamede STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın 2019'da silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin sanık E.Ş. hakkında, Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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