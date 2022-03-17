YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta Berat Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Davet üzerine camiye Nasreddin Hoca kostümüyle gelen animatör Yavuz Usta, çocuklarla oyun oynadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, duayla sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak'taki Ereğli Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

- Düzce

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

- Karabük

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

- Bartın

Bartın'da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesince lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Bursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyorBursaspor etkili hücum oyunuyla lige tutunmayı hedefliyor
Adana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandıAdana'da otoyoldan bariyer çalan 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili Sakarya Zonguldak Karabük Düzce

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:59
Öğle
13:12
İkindi
16:34
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.