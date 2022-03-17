Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta Berat Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Davet üzerine camiye Nasreddin Hoca kostümüyle gelen animatör Yavuz Usta, çocuklarla oyun oynadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, duayla sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak'taki Ereğli Abalı Camisi'nde akşam namazının ardından vatandaşların yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

- Düzce

Düzce'de il merkezinde bulunan tarihi Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

- Karabük

Safranbolu Merkez Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

Program, yapılan duayla sona erdi.

- Bartın

Bartın'da İl Müftülüğünce camilerde akşam namazının kılınmasının ardından program düzenlendi.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kandil programı sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kocaeli

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesince lokum ve kandil simidi dağıtıldı.



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