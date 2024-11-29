Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta 24 Kasım'da Feyzullah B'ye ait (47) eve pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, M.K'yi Şifalı Su Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladı.
Bu esnada elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.
Tüfek ve 16 fişek ile gözaltına alınan M.K, İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
Zanlı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.