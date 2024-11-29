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Sakarya'da bir eve silahlı saldırıya ilişkin şüpheli yakalandı

AA AA
29.11.2024 09:14
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak'ta 24 Kasım'da Feyzullah B'ye ait (47) eve pompalı tüfekle ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen polis ekipleri, M.K'yi Şifalı Su Sokak'ta kovalamaca sonucu yakaladı.

Bu esnada elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayan şüpheli, polis ekiplerince ikna edildi.

Tüfek ve 16 fişek ile gözaltına alınan M.K, İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Zanlı hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sakarya silah

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Kasım Cuma

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