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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

SAKARYA HABERLERİ  | 22.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

Emniyete getirilen 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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