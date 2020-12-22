Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.
Emniyete getirilen 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.