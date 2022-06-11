Sakarya'da silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.

Yukarıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında husumetten dolayı çıkan tartışmanın kavgaya döndüğü olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.K.K, M.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.K ve M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün, Yukarıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba oldukları öğrenilen İ.B. (45), Mahmut Bir (42), A.K.K. (58) ve M.K. (29) arasında husumetten dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K.K, İ.B. ile Mahmut Bir'i tabancayla yaralamış, İ.B. ve Mahmut Bir, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılmış, Mahmut Bir (42) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya karışan M.K. ve A.K.K, jandarma ekiplerince Akyazı ilçesinde yakalanmış, olayda kullanılan tabancaya el konulmuştu.

